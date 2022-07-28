民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波，台大已組成審定委員會，余正煌更在昨（27）日親自出席。對此，核能流言終結者創辦人黃士修指出，論文審定相當於把人找回來當場再次做答辯，若是論文原創者，僅需出席侃侃而談就好，並透露台大是以秘密、隔離的方式方式進行詢問。

黃士修今日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，他找學界朋友聊有關審定會的事，尤其找了台大的人，從他們口中得知，論文審定基本上等於是當場再做一次論文答辯，林智堅若真的是論文原創者，只要在現場說研究怎麼做、數據怎麼做即可。

經過打聽後黃士修得知，台大用了一個很有趣的方式來詢問余正煌，那就是「隔離的秘密詢問」，余進入一間獨立房間，以通訊方式接受詢問，因此連他也不知道審定委員到底是哪些人。

黃士修認為，若是論文的原創者，出席審定會是最好的澄清宣傳機會，林智堅可以侃侃而談地進行答辯，結束後馬上開記者會公布過程，解釋論文使用的統計方式等，「好厲害，馬上就洗刷草包形象，但做不到啊！」