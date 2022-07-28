永達技術學院已在2014年停辦，但至今卻仍積欠教職員一些錢。永達技術學院公益董事會申請大專校院轉型及退場基金清償積欠教職員工之公保超額年金及慰助金等費用，經教育部審議通過，將墊付5158萬元，以保障教職員工權益。

永達技術學院於2014年8月6日停辦，學校法人第17屆董事會因違反《私立學校法》相關規定，經教育部向台灣屏東地方法院聲請解除並於今年1月14日核定該法人解散，並重新組織第18屆公益董事會。

為維護教職員工權益及校產公共性，公益董事會上任後，即盤點學校積欠教職員工公保超額年金及前董事會承諾之離退慰助金等費用，辦理財務、不動產等查核作業，並積極維護校園安全等事項。

教育部指出，永達技術學院公益董事會申請退場基金墊付學校教職員工公保超額年金、離退慰助金等費用，經聯繫141位永達前教職員工，共114位同意簽署債權確認書，將於審查通過後盡速撥款至個人帳戶；至於27位因對於債權內容有意見而未簽署者，相關款項將提存法院。

教育部表示，永達技術學院申請退場基金墊付的5158萬元，包括公保超額年金1041萬元；另外離職慰助金3238萬元，及考量教職員工權益保障事宜，加計法定利息計算，自簽署日至學校法人解散前約879萬元。

教育部今天召開「大專校院轉型及退場基金管理會」，審議通過永達技術學院墊付經費申請案，後續由董事會於清算完結前將墊付款項繳回基金。教育部將持續協助公益董事會，處理學校財產清算及賸餘財產歸屬事宜，以維校產公共性。