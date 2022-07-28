消費市場需求降溫，導致半導體產業庫存爆棚，也讓近期召開法說的業者，如智原、穩懋、欣興和盛群等，在釋出對第三季或下半年的保守展望後，幾乎躲不過「法說會變法會」的魔咒，法說隔天股價就紛紛重挫、甚至跌停鎖死。知名半導體分析師陸行之提到，在目前的大環境下，保守法說比樂觀法說來得優質，提醒大老闆們話不要講得太滿。

明（29）日除了重量級聯發科開法說外，還有群聯、敦泰、台達電、美律等，投資人可多留意這些公司高層拋出對未來景氣看法。

◆欣興7/27法說：7/28早盤股價跌停鎖死，終場收在162元，高掛66245張賣單。

欣興表示，預期第三季市場需求與第二季差不多，載板也是維持，傳統旺季到來HDI稼動率也拉升，但考量市場變數多，戰爭、通膨、消費力道放緩等，下半年展望不要太aggressive（積極），看法轉趨保守。

◆穩懋7/26法說：7/27股價暴跌9.2%。

砷化鎵大廠穩懋示警，第三季旺季不旺，受到安卓手機市場庫存調整，第三季營收預估季減24～26％，單季毛利率則約落在21～23％的水準，將創掛牌以來新低；面對市場需求疲弱，穩懋今年資本支出也由120億元下修至80億元。

◆智原7/26法說：7/27股價崩跌8.1%

智原表示，第三季營收受到庫存調整影響而季減個位數百分比，其中矽智財營收維持季增，但NRE及ASIC量產營收較上季衰退，平均毛利率較上季減少2～3個百分點，但第四季及明年第一季將逐季回升，將機動調整產品組合及量產訂單以因應市場變化，維持全年營收年增六成預期不變。

◆盛群7/25法說：7/26股價重挫7.9%

微控制器廠盛群指出，公司庫存水位已攀升到四個月左右，通路商亦高達五個月，皆較正常水位增逾一倍，由於庫存達到歷史高點，必須要耗費至少半年以上時間來去化，預期2023年上半年庫存才有機會降回正常水準。

半導體分析師陸行之先前提到，在目前的大環境下，保守法說比樂觀法說來得優質；寧可讓未來每個季度及年度的實際數字打敗市場預期，也不要弄個高預期無法達標，意思就是話不要講得太滿。