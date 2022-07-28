為感謝祖靈庇佑，尖石鄉7村將辦歲時祭儀活動。（尖石鄉公所提供／邱立雅竹縣傳真）

尖石鄉今年度歲時祭儀系列活動即將在7月30日正式展開，為尊重各村落，祭典依照各村傳統方式舉辦，預計由嘉樂村率先開跑，接續為玉峰、義興、錦屏、秀巒、梅花以及新樂等村共舉辦7場祭儀活動。在嘉樂村場次將同時發表鄉歌《愛在尖石》及《遠離塵囂─悠遊尖石》新書發表會，讓族人更感受到祖靈的庇佑。

泰雅族感恩祭為感謝祖靈留下肥沃的土地讓族人耕作，收穫之後成果要獻給祖先而發展的儀式。鄉長曾國大表示，尖石鄉往年舉辦歲時祭儀採全鄉統一祭典，但因疫情之故，在嚴守防疫規定之下，去年改採各村分別舉辦，公所發現各村辦理更能體現祭典意義，雖然今年疫情趨緩，同時為了尊重各村不同族系、回歸泰雅傳統，由各村耆老安排歲時祭儀項目。

今年度尖石鄉歲時祭儀活動依據各村傳統方式，分別在嘉樂村（7月30日）、玉峰村（8月11-13日）、義興村（8月20日）、錦屏村（8月27日）、秀巒村（9月1-3日）、梅花村（9月17日）及新樂村（9月24日），辦理共7場次祭儀活動，邀集各部落耆老，呈現最為傳統的文化祭典。

第1場次活動將於7月30日下午5時於尖石鄉公所前廣場拉開序幕，活動規畫祈福儀式、傳統藝術活動、泰雅傳統服裝秀、鄉內團體表演等，活動中也邀請歌手羅美玲等蒞臨表演，展示原民豐沛的音樂能量。

特別的是，尖石鄉為了傳承泰雅族的精神與族人的聲音，去年邀請族人協助創作鄉歌《愛在尖石》，預計在首場嘉樂村歲時祭儀中正式發表。歌詞穿插中文與泰雅族語，訴說著尖石的大自然風貌與祖先堅忍不拔的精神，除了唱給部落族人聆聽，更讓祖靈知道族人仍維繫過去的傳統。

此外還將發表《遠離塵囂─悠遊尖石》新書發表會，尖石鄉於2020年獲交通部觀光局經典山城美譽，獨特山林景緻成為近年國內旅遊熱門首選，除美麗的大自然，尖石的人文地景等動人故事、多樣在地特色也將呈現在書內，未來預計上架販售，提供民眾作為了解尖石的入門書籍。