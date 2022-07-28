美術大師黃文英首次擔任導演，拍攝劇情長片《車頂上的玄天上帝》。（甲上娛樂提供）

威尼斯影展今年將於8月30日至9月10日展開，喜見台北市電影委員會「國際影視攝製投資計畫」經評選後投入第一桶金的兩部電影，包括台、法合製電影《為了國家》入圍「地平線單元」國際競賽單元，以及《車頂上的玄天上帝》入選本屆影展的威尼斯創投市場展。

《為了國家》為台、法合製電影，此次代表台灣與法國入圍威尼斯影展「地平線單元」，電影由曾獲奧斯卡外語片提名《放牛班的春天》的製片尼古拉馬沃奈，及去年於金馬獎勇奪3項大獎的《美國女孩》製片馬君慈共同製作，阿爾及利亞裔的法籍新銳導演哈希德阿米執導，其第1部電影《放牛班的提琴手》便一鳴驚人入選過威尼斯影展，女主角找來台灣演員宋芸樺主演，於台、法、摩洛哥3地取景拍攝，電影預計2023年在台上映。

威尼斯市場展為威尼斯影展的重點活動，主要是為資金已達70％的作品提供資源媒合平台。今年市場展的主題國為法國及台灣，《車頂上的玄天上帝》從240部影片競逐而出，成為進入市場創投會的全球27部長片之一。電影由侯孝賢監製，是電影美術大師黃文英首度執導作品，更集合了超強卡司陣容包括林依晨、周渝民、阮經天、張孝全。

市場展上的另一入選台灣電影《Tales of Taipei》是由10位導演執導，其中兩位導演包括馬來西亞導演張吉安，其重現大馬513事件的最新作品《五月雪》，及法籍導演哈希德阿米探究法國軍校學生之死的《為了國家》，都是台北市電影委員會投資電影。

台北市電影委員會自2018年起正式啟動「國際影視攝製投資計畫」，每年以至少新台幣1500萬預算，扮影視投資第一桶金的領頭羊角色，積極推動國際影視合拍，此計畫每年透過徵件審議機制徵選，累積至今已投資20案，投資金額達8350萬元，合資合製國家13國，已上映影片入選國際影展破百，榮獲國際獎項17座，成績斐然，去年影委會投資的《金錢男孩》成為唯一入選坎城影展競賽單元的台灣作品，期許今年透過與《車頂上的玄天上帝》、《為了國家》、《五月雪》的投資合作能贏得國際市場及國際影展的廣大迴響。