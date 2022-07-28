量測儀器大廠致茂(2360)今日召開電話法說，2022年第二季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利跳增至16.61億元、每股盈餘（EPS）3.95元，雙創歷史次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利25.12億元、每股盈餘5.98元，雙創同期次高。

致茂公布第二季合併營收49.35億元，季增12.21％、年增11.02％，創同期新高、歷史第三高。營業利益創13.66億元新高，季增達63.2％、年增達近1.32倍，使毛利率58.8％、營益率27.68％，雙創公布合併財報以來新高。

在本業獲利創高，配合業外出售轉投資工業電腦廠凌華部分持股，合計認列約5億元收益挹注下，致茂第二季歸屬母公司稅後淨利達16.61億元，季增達94.95％、年增達2.45倍，每股盈餘3.95元，雙創僅次於去年首季的歷史次高。

觀察致茂第二季營收結構，量測設備事業體46.44億元，季增達33.68％、年增達38.26％，其中母公司部份創37.2億元新高，季增29.75％、年增達51.9％。威光自動化1.88億元，季減14.93％、年減14.93％。日茂新材料因結束代理業務，營收僅0.17億元。

合計致茂上半年合併營收93.34億元、年增7.07％，營業利益22.04億元、年增達49.02％，毛利率54.5％、營益率23.61％，均創同期新高。不過，因去年首季認列華亞廠處分收益，基期較高使歸屬母公司稅後淨利25.12億元、年減7.95％，每股盈餘5.98元，仍雙創同期次高。

觀察致茂上半年營收結構，量測設備事業體81.18億元、年增達21.07％，其中母公司部份65.87億元、年增達28.78％，創同期新高。威光自動化4.09億元、亦年增12.36％。日茂新材料則因第二季起結束代理業務，使營收6.35億元、年減56.42％。

致茂董事長暨總經理黃欽明表示，第二季各產品線表現均超乎預期，由於量測儀器相關產品毛利率較高，帶動營業利益同步創高，亦補足終止日茂新材料代理業務造成的營收缺口，使整體營收維持成長，第二季整體表現超乎預期。