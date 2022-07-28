致伸(4915)今舉行法說會，第2季營收突破200億元大關，達到202.83億元，改寫同期新高，第二季營業利益年增率40%，受惠營收規模成長，加上產品組合優化及匯率助攻，單季獲利7.58億元，EPS為1.58元，攀上七季以來高點，上半年EPS達2.81元。2Q毛利率為13.5%，營益率為4.5%。2Q因視覺影像(B2B相機與手機相機)以及聲學產品需求強勁，帶動致伸科技第二季度營業獲利的成長。

因應美中貿易戰與客戶訂單需求，致伸在去年斥資7.6億元在新竹竹北購置2337坪土地，預計興建廠房，兩年後完工，主要生產少量多樣化、技術涵量更高的AIoT物聯網及智慧家庭等新品，這是致伸首度在台灣建立生產據點，具指標意義。今天法說會上，致伸表示，上周致伸竹北科學園區的廠已經完成招標、發包作業。預估今年全年的資本支出在20億元左右。

第三季展望，致伸財務長蕭英怡表示，3Q營收季對季可維持正成長，營收年對年可有2位數年增。今年上下半年營收占比約為45~47/55~53。3Q獲利也是季和年都維持正成長。各項產品中，包括視覺影像（B2B相機需求強勁，車用ADAS相機模組需求強）、聲學產品（專注在專業音響等高毛利產品，下半年為智慧音箱以及消費音響的需求旺季）、新事業/產品（致伸科技收成年，新產品將在下半年將會有較顯著的貢獻）都可望有強勁成長。

蕭英怡也表示，全球供應鏈由長鏈變更為短鏈，因應此一變化，致伸年底前會確定在北美的落腳地點，配合北美客戶的需求。