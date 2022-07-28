歡慶來台20周年，beard papa's首度推出五種人氣口味一次購足大創舉！beard papa's公開20周年間最受台灣人喜愛的口味排行榜：香草、草莓、巧克力、抹茶、特濃牛乳，並搭配人氣最高的招牌日式泡芙，打破品牌向來每月一款限定口味的型式，一口氣推出熱銷Top 5口味在店頭一齊販售，最受歡迎的五種口味限定今年八月同時快閃亮相，一次品嘗多種人氣精選。

五種口味包括：香草日式泡芙（60元／顆）為招牌香草日式泡芙，包裹著香甜滑順的香草卡士達，內餡中添加的香草籽更增添了迷人的香草香氣，大口咬下，甜而不膩。草莓日式泡芙（70元／顆）嚴選新鮮草莓製成草莓果餡，草莓粉和鮮奶油融合成誘人的粉紅色澤，酸酸甜甜的美好滋味更是令人欲罷不能。巧克力日式泡芙（70元／顆）採用72％義大利純可可粉入餡，可可粉與香草卡士達醬融合成香氣十足又不會過於甜膩的絲滑內餡，微苦微甜的大人系風味，讓不嘗甜的粉絲也深陷巧克力日式泡芙的美味。抹茶日式泡芙（70元／顆，限定門市販售）一推出即引發不小旋風的抹茶日式泡芙，特選來自抹茶故鄉─日本京都生產的抹茶粉，拌入香草卡士達內餡，微苦抹茶粉搭配甜蜜香草卡士達，苦甜交織的濃厚茶香，無論是不是抹茶控都不禁為之瘋狂。特濃牛乳日式泡芙（70元／顆，限定門市販售）對鮮奶油情有獨鍾的粉絲一定不能錯過特濃牛乳日式泡芙！復刻人氣熱銷款的濃郁乳香風味，內餡使用特濃奶粉拌入鮮奶油，還沒入口就能感受到誠意十足的奶香撲鼻而來，每一口都是令人一嘗傾心的幸福滋味。

五種人氣口味搭配派皮與泡芙皮雙層合一的招牌日式泡芙，更能感受到餡料在口中迸發的口感。獨家製作技術呈現外酥內軟的百搭嚼感，無論是搭配香草、草莓、巧克力、抹茶、特濃牛乳，都能蹦出絕妙好滋味。

除了能一次品嘗五種人氣精選泡芙大飽口福之外，beard papa's寵愛粉絲，更推出20周年優惠活動三重送。8月1日至8月31日間購買人氣熱銷Top 1的香草日式泡芙，享有6顆特價330元優惠（原價360元）；於8月8日當天購入指定優惠禮盒再加碼贈送papa摺疊環保袋乙個，美味的泡芙輕鬆「袋」著走（每間門市限量100個，贈完為止，每人限兌換一個）。此外，beard papa's攜手北捷，推出「搭捷運 吃泡芙 贈點數」活動，8月1日至8月31日憑捷運app內的兌換券購買香草日式泡芙6顆，beard papa's門市集點卡點數再加贈3點。

「鬍子爺爺20週年大挑戰」活動第一波已成功尋找到和beard papa's Taiwan同樣在2002年8月8日出生的壽星，於8月7日（日）下午兩點在信義誠品店舉辦盛大的生日派對。