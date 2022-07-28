民進黨桃園市長參選人林智堅論門風暴尚未停歇，上周又爆出新竹市長任內重要政績之一、整建完成重新開放的新竹棒球場有多項疏失，甚至造成富邦悍將球員林哲瑄本季報銷的「球場門」，最新民調顯示，分別有高達85.4%與82.5%的網友認為，這兩大風暴會影響桃園和民進黨整體選情！

入口網站《Yahoo》今（28）日以「你認為林智堅的『球場門』、『論文門』，會對桃園選情產生影響嗎？」為核心，列出三個投票題，截至下午3點半，已有10000多名網友參與投票。

「你認為林智堅的『球場門』、『論文門』，會對桃園選情產生影響嗎」此題，有高達85.4%的網友覺得會影響（73.7%非常有影響，11.7%還算有影響）；針對「你認為林智堅引起的兩大風波，會對民進黨整體選情造成衝擊嗎」，則有82.5%網友認為會（67.7%一定會，14.8%可能會），覺得不影響選情的僅有15.7%。

至於「你看好誰能當選桃園市長」，有高達71.8%的網友看好國民黨參選人張善政，林智堅與民眾黨參選人賴香伶，各僅獲得11.8%、4.2%支持。