民進黨台北市長參選人陳時中與台北市長柯文哲為內湖交通問題槓上，嗆「如果前一棒覺得內湖交通沒救，就換人來救」，但具體解方是什麼，陳時中28日受訪時仍講得模糊。對此有網友突發奇想，提出用河運搭船上下班，馬上解決內湖塞車，讓網友狂讚。

這名網友今天在PTT發文，內湖交通塞爆，聯外道路又不足，一直是北市多年未解的難題，但他看了一下內湖地理位置環繞基隆河，對岸就是市區，何不改用河運，開幾條航線密集用渡輪把人載到內湖上下班就好了，既不用蓋新捷運，也不用再蓋橋，「用船就解決了怎沒人想到，有八卦嗎？」

此計策一出，網友紛紛驚呼太聰明，留言：「藍色公路，讚」、「交通部長好」、「聰明耶，又有創意，早點提出搞不好柯真的會做」、「像旗津那樣嗎，我覺得可以」、「真聰明，明天去市政府上班」。

不過有人點出其中問題，「載到內湖以後呢？走路進公司嗎」、「淤積嚴重，不可能行船」、「台灣汛枯期明顯，碼頭設施很難做，通勤動線還要跨防洪堤，走路熱死人」、「水這麼淺是划舢舨嗎？」。其實2018年民進黨台北市長參選人姚文智就提過「藍色公路水上接駁」疏通內湖交通，但公運處長常華珍態度保留，認為基隆河清淤，泥沙一下又回來，再加上潮汐影響，也不利於船隻行走。