為迎接2022台灣文博會及台灣設計展，高雄舉辦「台灣設計設計台灣」系列活動，其中原愛國婦人會館自8月4日起將以「Ms. Perfume美力年代」展覽跨領域探討當代女性創作，台日混血搞笑藝人渡邊直美更將跨海參展！

高雄市長陳其邁表示，原愛國婦人會館在此刻重啟別具意義，第一檔展覽便以與建物身世息息相關的當代女性創作為題，更邀請到台日混血渡邊直美參展！渡邊直美不僅是日本最多IG追蹤者的紀錄保持人，也是表演實力與時尚魅力兼備的全能型搞笑藝人。

高雄副市長史哲表示，2022年適逢臺灣文博會及台灣設計展兩大文化盛會齊聚高雄，我們回到同一處空間，以展覽打開歷史之門，而這距離原愛國婦人會館於1922年（大正11年）興建落成，恰好相隔百年。高雄在致敬歷史的同時，更要再度以無限的創造力與世界對話。

高雄文化局長王文翠表示，原愛國婦人會館開放後的首檔展覽「Ms. Perfume美力年代」即以當代創作為題，邀請9組藝術創作者以當代藝術能量回應女性角色，特別邀請台日混血搞笑藝人渡邊直美參展，與日本知名藝術總監吉田Yuni共同創作的系列攝影作品中，挑選出12件展現女性自信美的異想作品。

「Ms. Perfume美力年代」展覽將於8月4日開展，邀請渡邊直美(Naomi Watanabe) x 吉田ユニ(Yuni Yoshida)、王怡方、王榆鈞、古乃方、李君慈、周依、吳怡蕙、張琇涵、程仁珮、卓彥廷等藝術家，以跨視覺、嗅覺、聽覺及互動的感官創作，從多元面向綻放藝術設計魅力。