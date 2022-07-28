靜宜大學校長唐傳義將於7月31日卸任，校方在主顧聖母堂舉辦感恩彌撒。（靜宜大學提供）

靜宜大學透過感恩彌撒回顧與感謝，校長唐傳義在12年任內對靜宜的付出與奉獻，場面溫馨感人！（靜宜大學提供）

靜宜校友總會理事長與EMBA校友會理事長代表校友向唐校長致上感謝與祝福。（靜宜大學提供）

唐傳義擔任靜宜校長12年內，帶領學校開創新局邁向嶄新里程碑，年年榮獲教育部高額補助肯定。（靜宜大學提供）

唐傳義校長未來將以教師身分繼續培育偏鄉教育及醫療人才，並持續實踐創辦靜宜大學的主顧修女會推動「愛、慈悲與正義」的志業！（靜宜大學提供）

靜宜大學校長唐傳義將於7月31日卸任，校方於主顧聖母堂舉辦感恩彌撒，回顧及感謝他在12年任內對靜宜的付出與奉獻，場面溫馨感人！唐傳義指出，未來將以教師身分繼續培育偏鄉教育及醫療人才，並持續實踐創辦靜宜大學的主顧修女會推動「愛、慈悲與正義」的志業！

唐傳義擔任靜宜校長12年內，不僅帶領學校開創新局邁向嶄新里程碑，尤其在國際教育、SDGs創新教學、推動大學社會責任實踐(USR)，及人才永續培育策略等，成效備受肯定，年年榮獲教育部高額補助肯定；在具公信力的媒體評比中名列前茅、屢創佳績！靜宜在英國泰晤士高等教育機構所發布的2022世界大學影響力評比中，從全球110個國家、1524所大學中脫穎而出，辦學績效廣受肯定。

唐傳義更率先全國在校園提倡「安心吃」、「放心動」及「善心活」的三心運動，並強調3H教育，Heart用愛關懷、Head用心思考、Hand實際行動，帶動與改變人才培育；也以永續、多元、自主及跨域學習為目標，培育學生具備敘事力、國際力及資訊力(靜宜3力)。

為扶助學生安心就學、點亮夢想希望。唐傳義長期推動「1=3，一份愛、三份力量」等多元助學專案，以學習取代工讀，讓學生設定目標，主動學習、逐步達標，在靜宜實現夢想！值得一提的是，唐傳義專精於演算法及計算生物學研究，並熟悉科技業界趨勢及需求，積極透過產學交流及跨域合作，協助年輕人在新興科技領域中貢獻己長、實現創意、造福人群。

副校長王孝熙感謝唐校長對靜宜的付出與努力，從他的身上也學習「愛是在別人的需要、看見自己的責任」之精神。秘書長劉國有指出，唐校長在任內完成很多建設與改革，尤其在創意教學、特色研究、產學合作、USR等領域，締造亮眼佳績！希望唐校長能繼續以專業及校務經驗為靜宜貢獻。

瑪利亞社會福利基金會創辦人莊宏達醫師，肯定與感謝唐校長關懷弱勢的精神，並以資訊專長協助瑪利亞基金會，帶給台灣許多身心重障兒童家庭希望與曙光！他祝福唐校長在人生新階段繼續保有活力與熱忱；在研究、教學及關懷弱勢服務能順利推展。

靜宜大學校友總會理事長蔡陽明指出，唐校長治校成績有目共睹，難能可貴的是他在百忙之中會抽空積極參與各地校友會所舉辦的活動；代表全體校友向唐校長致上感謝與祝福。

EMBA校友會理事長顏貽永強調，唐校長在12年任內辦學有成，深受各界肯定，在各項評鑑也位居前段班，校友會與有榮焉！許多校友也感佩母校辦學用心，紛紛成立興學基金及助學等方案協助學生安心就學，祝福唐校長卸任後，新生活圓滿如意、悠遊自在！