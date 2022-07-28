聯準會周三連續第2次會議升息75個基點（3碼），此決議符合市場普遍預期。該美國央行重申不會在這場對抗1980年代以來最嚴重的通膨戰役中退縮，即使這意味著經濟將持續疲軟一段時間，以及就業市場將放緩。主席鮑爾則表示9月可能再度升息75個基點，但也暗示升息步伐可能放緩。有關於聯準會決議、會後聲明、鮑爾談話重點與投資人反映的重點節錄如下：

●聯準會7月26、27日貨幣政策決議

聯邦公開市場委員會（FOMC）「全數、一致」通過升息3碼，加上3月升息25基點、5月升息50基點和6月升息75基點，已將美國央行的隔夜利率從近零水準推升至目前的介於2.25%～2.50%，創下1980年代初時任主席的沃克（Paul Volcker）掌舵以來最激進的緊縮力道。

●聯準會會後聲明

持續升息將是適當的做法，已準備好在適當時候調整政策。

最近的支出與生產指標已經走軟，但近幾個月來就業增長穩健，失業率仍保持在低點。

決策官員再次以「居高不下」形容通膨，並將之歸咎於供應鏈問題、食品和能源價格上漲，以及「擴散的價格壓力」。俄烏戰爭加劇通膨壓力，並削弱全球經濟活動。聯準會將密切關注通膨風險，並已下定決心引導通膨回落至2%目標。

按原定計畫，自9月起加快縮表速度，每月縮減公債上限提高到600億美元，不動產抵押貸款證券（MBS）每月縮減上限擴大到350億美元。

●聯準會主席鮑爾談話

鮑爾在會後直言9月可能再次升息75個基點，但最終決定視經濟數據而定。現在尚未決定9月的行動，是否再度採取非比尋常的激進升息動作取決於數據，必要時仍將毫不猶豫大幅升息。

其他談話如下：

聯準會將在某個時間點開始放緩升息步伐，以評估這些升息動作的影響，「隨著貨幣政策立場進一步緊縮，在我們評估所有政策調整如何影響經濟和通膨時，放慢升息腳步可能成為適當之舉」。

不認為目前美國經濟處於衰退或即將陷入衰退，因為「有太多經濟領域表現得太好」。美國每月新增就業仍超過35萬人，失業率仍接近半個世紀以來低點，薪資和就業增長仍然穩健，說美國會陷入衰退沒有道理。

這次不需要靠經濟衰退來解決問題，但經濟確實正在放緩，且可能需要進一步放緩，才能讓聯準會引領價格漲勢回落。我們確實希望看到需求持續在一段時間內落後於潛在水準，從而創造一些經濟疲軟，我們正在努力做到恰到好處，我們不想經濟陷入衰退。

恢復價格穩定就是我們必須要做到的事，沒有失敗的選擇。