●市場反映

投資人預期聯準會將在9月20、21日會議至少升息50個基點。利率互換市場數據顯示，聯準會未來可能只會再升息兩次，合計共升息100個基點。

摩根大通、花旗和富國銀行周三宣布主要貸款利率（prime lending rate）調升75個基點，至5.5%。最新利率於周四生效。

Principal Global Investors首席全球策略師Seema Shah表示，從現在開始，聯準會可能會放慢緊縮步伐，因為通膨可能到頂，而隨著油價下跌，通膨預期也將回落。然而，勞動力市場依然強勁，薪資增長仍然高得令人不安，核心通膨將以極其緩慢的速度下降，聯準會當然不能停止收緊政策，也不能過度減速。

Running Point Capital Advisors投資長Michael Ashley Schulman表示，今天的舉措是聯準會進一步承認它在2021年的貨幣政策過於慷慨，現在正試圖迅速扭轉局面。如果美國現在進入衰退，那將是一場最不尋常的衰退，因為信貸充裕、低失業率、高通膨率，這樣的形勢通常與經濟放緩無關。

Charles Schwab常務董事Richard Flynn表示，今天的聲明強調聯準會正傾全力降低通膨，下半年可能還會再升息。要注意的是，除了升息之外，聯準會也透過縮表來收緊政策。聯準會激進的緊縮政策有可能使經濟陷入衰退。第一季GDP為負成長，第二季也可能走弱。過去幾個月來，美國房市、商業新訂單和消費者支出等經濟增長的領先指標都已反轉下行。在成長放緩的環境中收緊貨幣政策的結果，可能是債息曲線進一步趨平或倒掛、債市風險較高的族群表現可能較差，以及美元走強。隨著下半年在通膨和擔心經濟衰退之間拉鋸，市場料將陷入劇烈波動。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，看到股市因此大漲，我很驚訝。有鑑於聯準會已經下定決心在通膨重新得到控制前致力於提高利率，以及這麼做將大大增加經濟陷入衰退的可能性，因此長期債券殖利率走跌是有道理的。

Capital Economics資深美國經濟學家Michael Pearce表示，聯準會決定將利率再調升75個基點至介於2.25%～2.50%，使利率接近「中性」水平。隨著通膨率將開始回落，以及出現更多經濟疲軟的跡象，我們認為央行官員之後對於升息將更加謹慎，9月可能轉向升息力道較小的50個基點。

惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，目前的核心通膨水準和失業率突顯出貨幣政策調整仍有很長的路要走，對於聯準會明年可能開始再度降息的預期，現在看起來為時過早。