勤業眾信稅務部會計師徐有德指出，針對全球最低稅負制（GMT），波蘭和匈牙利因疫情與地緣政治而相繼反對，其他國家也認為需要更多準備時間。但英國也表明預計於2024年開始施行，香港、新加坡也在討論制定國內版最低稅負制（DMT），而台灣也確定CFC制度自2023年生效。

國際財政協會（IFA）中華民國總會與勤業眾信聯合會計師事務所28日舉辦「數位浪潮暨國際租稅發展研討會」。

未來GMT上路後，台灣母公司針對CFC所繳納之稅款，在計算各營運地區有效稅率時，按規定應分配至CFC所在地，有助提高CFC所在地有效稅率，可以避免在CFC所在地重複繳納GMT，亦有助於保全台灣稅收。

若台灣不施行GMT，適用GMT台商跨國企業集團補充稅款需透過徵稅不足支出原則（UTPR），由施行UTPR集團成員所在國分攤繳納。當境外盈餘匯回台灣須課徵營利事業所得稅，但無法扣抵經UTPR分配並已繳納稅款，可能導致集團稅負加重。

而香港、新加坡若制定了DMT，若該地區有效稅率低於15％，依據其公式，DMT稅款仍可降低GMT補充稅款金額。惟對企業而言，整體稅務成本可能上升，對於原先透過新加坡或香港做租稅規劃的跨國企業也將產生影響。簡言之，置於該地之利潤將不同於以往而至少負擔15％稅負。

目前歐美國家針對「支柱二」全球最低稅負制（GMT）實施日期尚未達成共識，而各國對數位資產交易課稅方式也還在觀望。

國際財政協會中華民國總會理事長暨財政部常務次長李慶華表示，財政部一直密切關注OECD發布的稅務相關報告，而為接軌國際反避稅趨勢，去年底已正式公告受控外國公司制度（CFC）將2023年度起施行。

勤業眾信稅務部營運長林宜信表示，OECD於今年3月針對加密資產交易盡職調查、資訊申報、課稅規範等發布申報框架與共同申報準則（CRS）修正案等，有效確立規範架構做為未來各地區立法參考。

另勤業眾信風險諮詢服務部資深執行副總經理林彥良指出，數位貨幣生態正複製現代金融生態，從以往的挖礦、買賣，現已包含消費支付、DeFi金融衍生性商品與募資活動，如NFT創新的藝術與金融結合商品與應用於社福、投票等城市治理。

然而，勤業眾信國際租稅主持會計師廖哲莉認為，各地區主管機關對加密貨幣定義也有「商品」、「貨幣」或「金融產品」差異，也產生課稅差別。