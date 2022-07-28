群創（3481） 公布2022年第二季營運成果，合併營收為579億元，營業淨損為57億元，稅後淨損為47億元，基本每股損失為0.45元。

2022年第二季整體出貨面積652萬平方公尺，較前一季減少1.6％，液晶面板售價為每平方公尺296元美金。中小尺寸營收為117億元，較前一季增加 1.2％；中小尺寸合併出貨面積82.08萬平方公尺，較前一季增加19.1％。2022年第二季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為28％，手機及商用產品為30％、桌上型螢幕為12％、電視為30％。

回顧2022年第二季，由於俄烏戰爭、中國部分城市進行疫情靜態管理、全球通膨以及美國升息等因素，使全球經濟及市場需求均受到影響，面板需求及價格遭遇逆風，導致公司第二季單季營收較上季衰退17.1％。

展望2022年第三季，外在變數對經濟前景及終端需求的影響程度，尚不明朗。公司將密切關注市場變化，同時視情況調整產能利用率。同時，公司將加速推展非顯示應用領域的產品開發，並提升高附加價值產品營收比重，以抵禦景氣下行時的波動影響，並維持營運及財務狀況穩健。