中央流行疫情指揮中心28日公布南投縣確診人數新增431例。衛生局長陳南松說，今天死亡人數新增2人，累計死亡人數計250人；死亡個案年齡分布70-79歲計2人，有慢性疾病(第二型糖尿病、失智症、心臟病等)，疫苗接種狀況：未曾接種有1人，接種1劑有1人。

陳南松說，南投縣於22日起，已開始受理滿6個月至5歲嬰幼兒接種兒童劑型Moderna疫苗，家長可帶家中符合接種資格的嬰幼兒，至南投合約醫院診所(衛生所)進行接種。

陳南松指出，為方便家長錯開平日上班的時間，可帶嬰幼兒們至合院所接種，南投13鄉鎮市衛生所已於上星期六(7月23日)加開幼兒假日接種站，合約診所也持續提供夜診及假日接種服務，目前全縣已接種1700多位幼兒。

為考量南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮及信義鄉仍有幼童有接種需求，南投縣再次於7月30日(星期六)加開假日接種站，衛生局並以簡訊通知家長，請家長持通知單及健保卡至接種站接種。如嬰幼兒曾確診為新冠肺炎感染者，建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起計算，至少間隔3個月後，再接種新冠疫苗。

陳南松表示，本次語音通知對象為滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒，符合資格人數約有1萬923人，建議家長盡速帶家中滿6個月至5歲嬰幼兒至本縣嬰幼兒合約院所接種，嬰幼兒接種mRNA疫苗後，可能的反應及罕見發生輕微之心肌炎及心包膜炎，請家長於接種後持續留意嬰幼兒狀況。

陳南松強調，若接種疫苗後發生疑似心肌炎(心包膜炎)發燒、呼吸困難、虛弱無力..等症狀，務必立即就醫並告知疫苗接種史。