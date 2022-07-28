據衛福部統計，2018年至2020年間通報的醫療暴力件數仍有275件至399件之間，顯現醫療暴力對醫護人員的危害，為明定雇主防制義務，勞動部職安署近日與衛福部擬定「醫療機構職場不法侵害預防指引」，要求雇主應依指引防範不法侵害，若未依該指引可令其限期改善，未改善可罰3萬至15萬元罰鍰。

職安署指出，醫療機構屬執行職務易接觸不特定對象之行業，其工作者遭受職場不法侵害風險較高，為使醫療機構業者對於其勞動特性職場不法侵害預防措施，因此擬定預防指引。

職安署組長張國明表示，醫療場域的不法侵害跟一般職場不太相同，一般職場的不法侵害大多是性騷擾、霸凌等來自內部為主，但醫療場域的不法侵害則多來自於外部如家屬、精神病患者等，此次指引提供全台2萬餘家醫療院所，包括要求要做好危害辨識、預防措施等，若未依該指引可令期限期改善，再不改善可處3萬元至15萬元罰鍰。