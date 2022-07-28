民進黨籍高市議員參選人黃彥毓跟風高雄近期最流行的「圖像角色IP」，將自己的的外型卡通化並與「Q版」高雄市長陳其邁圖像合成選舉看板，翻轉傳統選舉看板的形象。（黃彥毓提供／洪浩軒高雄傳真）

2022台灣文博會首度移師高雄，民進黨籍高市議員參選人黃彥毓跟風高雄近期最流行的「圖像角色IP」，將自己的的外型卡通化並與「Q版」高雄市長陳其邁圖像合成選舉看板，翻轉傳統選舉看板的形象。黃彥毓逗趣表示，不是因為自己長得不好看才出此下策，而是希望在選舉期間增添趣味並與選民拉近距離。

隨著年底選舉步步逼近，各地選舉看板林立，為響應高市府使用原創IP將愛河打造成「聊療漂漂河」，黃彥毓的Q版人像也是請高雄在地設計師操刀，整體風格別具喜感。黃彥毓認為，自己與現任議員相比，知名度需要加強，因此，希望讓自己的看板更吸睛，加深選民對他的印象。

黃彥毓指出，自己是此屆高雄市選舉中第一個不放自己照片，僅放Q版人像做為看板的候選人，但絕對不是因為自己長得不好看，而是因為許多候選人的看板就算使用真實照片，也會遭質疑修圖修到認不得本人，他自己也曾遇到類似問題，因此突發奇想製作了Ｑ版人像看板，希望翻轉傳統選舉煙硝味，以趣味方式讓選民加深印象。