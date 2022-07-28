潤泰集團旗下潤泰新、潤泰全傳出受南山人壽第二季淨值大減影響，造成公司淨值同步驟降的狀況，其中潤泰全更被點名出現淨值為負的下市危機，今（28日）潤泰雙雄再度召開重大訊息記者會，兩家公司雙雙變更第二季的會計政策改採公允價值，讓淨值不減反增。此外，為了降低衝擊，潤泰全也決議增資3.7億股，確切總金額尚未出爐。

潤泰全副總李天傑表示，原先公司淨值由111年年初1071億元，每股淨值153.3元，降至111年3月底，583億元，每股淨值83.57元，變動會計政策改採公允價值後，111年3月底淨值為707.33億元，每股淨值101.38元。

李天傑強調，第二季更因美國持續升息等影響，轉投資公司淨值亦持續下降，因公司淨值降低，本公司採變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，加計會計政策變動追溯調整金額後，經估算截至111年6月底淨值約40億元，每股淨值約5.73元。

此外，李天傑強調，由於聯準會升息等因素影響，加上成本模式政策衡量，造成公司淨值受到影響，潤泰全將進行現金增資，預計發行3.7億股，以適切因應消彌前述非營運因素波動對公司淨值的影響。

至於增資的金額，李天傑強調，目前並沒有確切金額，待結算過後才會有較明確的答案。

潤泰新陳柏宇協理也公告，潤泰新進行會計政策變更。此外，陳柏宇表示，潤泰新目前每股估算盈餘為13.41元，沒有考慮進行增資。

值得一提的是，觀察第二季淨值變化，潤泰全從707.33億元降至40億元，大減667億元，每股淨值僅剩5.73元，潤泰新也從908億元大降至282億元，同樣大減620億餘元，每股淨值降至13.41元。等於第二季兩間公司的淨值大減差過1300億元。