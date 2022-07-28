台北羽球公開賽圓滿落幕，我國一姊戴資穎、一哥周天成都將冠軍留在家鄉，而戴資穎賽後於社群表示當時忘記丟球拍給球迷，過幾天會用抽獎的方式，而她可沒有食言，今天在IG、臉書發出新文章，內容就是球拍抽獎，她表示只要在底下留言就有機會獲得球拍，會選出兩位幸運球迷。臉書才發5小時留言數就破萬！

戴資穎最後一戰後於社群表達感言，除感謝球迷外還提到自己忘記丟球拍到觀眾席，所以會找時間進行公開抽獎，真的非常為球迷著想，而她今天兌現承諾，在IG、臉書發文號召球迷們一同來抽獎，她說：「久等啦！！在此篇文章底下留言，就可以參加獲得球拍的資格，留言內容就寫這次看台北公開賽的心情。」

最後她不忘提醒大家快點留言，會選出兩位獲得球拍(各一支)，留言截止之後，會再公佈得獎人。目前在臉書已引來破萬留言，IG也有將近8千人，可見她的高人氣，相信球迷們也非常想拿到她親手送出的球拍。若有意的人要盡快去小戴的社群留言，她表示留言時間隨時會截止，才不會錯過獲得球拍的機會！