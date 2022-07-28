民進黨桃園市長參選人林智堅近日為了新竹棒球場事件道歉，一名自稱旅美教授的「翁達瑞」26日分析，中華職棒的球員工會宣布停賽是為了政治鬥爭，最後又認錯道歉，坦言質疑球員工會配合國民黨鬥爭民進黨是「泛政治化」。對此，球員工會27日發出聲明，強調「運動員價值不需要染色」。

球員工會在臉書粉專「中華職棒球員工會」發文表示，中華職棒球員工會是由選手自立組成的勞工組織，營運、經費、決策、發聲完全自主。「在過去 10 年，我們透過社群與球迷朋友分享理念與工作進展，累積了近5萬名關心運動產業及工會動態的朋友，也因為選手們的團結、付出，累積了太多國內運動員勞權史上的第一步」。

球員工會說明，他們2016年開始投入職場安全議題，「新竹球場因為安全考量而暫時延賽，的確是我們又一次低著頭跨出的一步，但這絕不單純是工會團結的力量發酵，而是這段時間內，整個產業都在學著成長、變好」。

球員工會感嘆，運動不只一次展現跨越黨派的凝聚力，也能一再連結被分化撕裂的群體，「但不是每個人都能活在意識型態之外，也不必期盼誰認識顏色後，都能判斷黑白。翻閱過往，這些遺憾並不罕見，但不會抹滅勞權意識、工會價值的存在」。

對此，許多網友紛紛回應「支持棒球員，支持球員工會！」、「吉那個自稱任職很多美國大學的教授就好啊，傷害公會」、「平常有沒有看棒球的人，一講話就 清清楚楚」、「支持提告鍵盤教授！」、「支持工會，也支持工會提告」。