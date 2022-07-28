昔日被稱為「鬼城」的林口新市鎮、新莊副都心、三峽北大特區、五股洲子洋、淡海新市鎮、中壢青埔特區等北台灣六大重劃區，經過餘屋順利消化、政府建設、民間投資陸續兌現，房價重啟飆車模式，房市入場券比四年前大漲200萬以上。

根據住展雜誌統計，「林新三五淡青」自2018年房市復甦以來，至今年第二季房價悉數上漲，四年房價漲幅約在二至三成多不等，其中漲幅較大的是洲子洋、淡海新市鎮、青埔特區所在的五股、淡水、中壢等地。

六大重劃區中，五股洲子洋重劃區於前一波修正期間，新建案房價一度慘跌到每坪21～25萬元，現已回升至35～45萬元，又如淡海新市鎮房價曾修正至每坪17～23萬元，房價最低檔時，輕軌沿線多能找到1字頭的建案，而如今房價雖然已回漲到25～30萬。

而桃園青埔在前波房市戭頭、新案價格重挫時，最低約每坪20～26萬元，部分餘屋案出清價還驚見1字頭；受到房價大跌拖累，當時剛完工的建案還曾出現交屋困難的窘境，但如今青埔各項民間投資與政府建設都已兌現，新案成交價普遍大漲至每坪40～50萬元，由於青埔房價飆漲，進而帶動中壢全區房價漲幅擴張。

住展雜誌研發長何世昌表示，2018年在「鬼城」所在行政區購買30坪小宅，與今年第二季購買同樣坪數房子相比，可以省下165萬～285萬元不等，大約省下一台賓士車的預算。如果四年前買的是45坪的三房型，則可省下248萬元～428萬元，最高可省下兩台賓士車。

何世昌認為，目前北台灣還有部份重劃區有2字頭、3字頭親民價，購屋族只要買在有產業投資、或捷運建設的地方，就不必擔心成為「鬼城」，對首購族而言，用自己的青春換取房價增值空間，總比空手看著房價漲來得實在。