台中市衛生局舉辦「長照接送：優行台中-台中市長照APP交通接送預約服務」記者會，宣布功能再提升。（馮惠宜攝）

73張爺爺和家屬現身台中市衛生局舉辦「長照接送：優行台中-台中市長照APP交通接送預約服務」記者會，對於「動動手就能預約交通接送服務」相當感謝。（馮惠宜攝）

台中市109年推出「台中市長照即時通APP」，今年e化升級2.0版新增「長照接送」功能，讓家屬及個案可透過APP預約長照交通車，申請流程更簡化透明，台中市衛生局舉辦「長照接送：優行台中-台中市長照APP交通接送預約服務」記者會，因疾病每月回診的73張爺爺和家屬現身說法，不斷表示「動動手就能預約！」

「台中市長照即時通APP」透過APP可清楚知道申請長照服務的進度、補助額度及剩餘額度，有效運用長照服務的四包錢，包括「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」等四項補助，今年新增「長照接送」功能；副市長陳子敬特別出席記者會，也宣布截至今年7月27日，長照即時通APP累計下載量已超過2萬6000人。

南屯區73歲張爺爺10年前在運動中撞擊併發主動脈剝離，造成腎功能受損，陸續發生六次中風並檢查出有小腦異常，每月需定期至醫院追蹤治療，張爺爺透過長照中心評估並媒合使用長照交通接送服務。今年3月開始用APP預約交通車，看診後就可馬上用APP預訂下一次回診車輛，不用再撥打電話預約或忘記訂車，APP也會很貼心地用簡訊提醒下一次的搭乘時間，不怕忘記返診。

張爺爺和照顧他的媳婦張太太也現身記者會現場操作使用APP，並分享使用細節和心得。「動動手就能預約！」張爺爺表示，使用長照APP訂車很便利，也可減少站在外面等候的時間，交通車抵達時會有簡訊提醒該出門上車，實在很貼心。此外，家屬也能填寫備註注意事項，如請求司機協助開門、提醒拿藥等事項，可說是另類的長照小幫手。

衛生局表示，凡居住於台中市，65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、領有身心障礙證明者，且經台中市長期照顧管理中心評估長照等級2級(含)以上者，皆可透過下載「台中市長照即時通APP」預約特約長照交通車，享有e指化便利的長照交通接送服務。