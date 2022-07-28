彰化縣埤頭鄉58歲楊姓男子學歷是國中畢業，但跟著師傅，學得一手齒模製造的技術，竟放大膽，偽造牙醫執照，掛牌「懸壺濟世」起來，幫來診患者裝假牙、補蛀牙等、無所不及，被檢舉調查，檢方依涉犯醫師法非法執行醫療業務罪嫌起訴。彰化地院審結，判處有期徒刑7個月，並沒收犯罪所得2548萬餘元。

起訴書指出，楊男1998年2月至5月28日，2度在埤頭鄉溪林路住處懸掛「永全」招牌執業，冒充牙醫，替求診者，補牙、裝假牙、根管治療等，被起訴，獲判緩刑。

但楊男停了一段時間之後，還是「技癢」，且想要賺錢，竟又重起爐灶，2016、2017年間陸續在廟前路的透天厝再度掛起牙醫招牌，裝備治療椅、診療器械和相關藥物，並張貼營業時間，誤導牙病患者來求診。

彰化縣衛生局今年3月接到檢舉，會同警方前往現場稽查，當場查獲楊男在幫民眾治療，並扣取8年帳冊，不法所得達2548萬9200元。

「假牙醫8年也能賺2548多萬元啊！」不少人都嘩然，彰化地檢署依違反醫師法起訴楊男。

法官判決指出，認為，楊男一犯再犯，擅自執行醫療業務期間，涉及非法執行醫療業務罪，處有期徒刑7個月，查出不法所得高達2548萬9200元，也全部沒收，全案可以上訴。