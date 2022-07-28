下周即將迎來父親節，許多孝順的子女還在煩惱究竟該送什麼禮物，不少店家搭上這波風潮，舉辦專屬爸爸的活動。就有紅豆餅攤販發出公告，只要來店消費到一定金額，即送出飛機杯幫爸爸紓壓，高達9種款式任君挑選，讓許多爸爸看了嗨爆，直說「要帶一個空姐回家」。

臉書粉絲專頁《彤紅豆餅-高雄燕巢店》今（28）日發文表示，「父愛如山，深沉穩重，容易被人淡忘，即日起購買2百元，就送一個飛機杯」，共9種款式任君挑選，其中包括：「空姐、大學生、長髮姐姐、房東太太、掃地阿姨、短髮女強人、仙女妹妹、老太太」，數量有限送完為止。

不僅如此，貼心的店家擔心爸爸領取贈品會尷尬，特地設計了活動代號，「長江後浪推前浪，一代更比一代浪」，要說出通關密語，才能領取贈品。

攤販提供的贈品名稱多元，空姐、大學生、長髮姐姐…等，任君挑選。（圖／翻攝自 FB彤紅豆餅-高雄燕巢店）

貼文一出後，吸引許多網友朝聖留言，笑說「真的好吃又好玩」、「上面飽，下面也飽了」、「要先確定父親功能正常」、「為什麼房東太太、鄰家女孩跟空姐長的都一樣」、「帶一個空姐回家」、「掃地阿姨跟房東太太先不要…」，還有網友標記老婆說「你吃餅，贈品給我」。

據《三立新聞網》報導，其實這間紅豆餅攤販情人節時已舉辦過活動，送出保險套、情趣內衣，當時顧客的迴響不錯，因此這次父親節才會突發奇想，希望能夠回饋辛苦的爸爸，數量僅限30個，送完為止。