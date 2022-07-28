頭份市興華高中安排學生暑期走讀，到茶園體驗採茶工作。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市興華高中安排學生暑期走讀，到茶園體驗採茶工作，茶農教導如何正確採下茶葉。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市興華高中安排學生暑期走讀，到茶園體驗採茶工作，學生背上竹茶簍整裝待發。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市興華高中安排學生暑期走讀，體驗製茶工作。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市興華高中安排同學暑期5天走讀活動，特別以客庄農村生活為體驗項目，以頭份最為傲人的茶金熱潮為主題，實地帶著同學到頭份市日新茶園等地點，讓同學實際體驗採茶、製茶及品茶的不同經驗，部分同學從小就在茶鄉長大，非常熟悉採茶等工作的辛勞，有些同學雖然陌生，但也懂得珍惜得來不易的每片茶葉。

頭份市雖然是苗栗縣重要的工業科技城市，但仍保有過往農村的純樸風情，例如興隆、流東至珊湖一帶的茶園，孕育了苗栗最知名的東方美人茶鄉，像是鄧國權茶園就拿下多次全國東方美人茶比賽特等獎，河背地區則是傳統稻作區域，在地農家都有安排各式稻作及農作栽種體驗，獲得許多家長學生的歡迎。

興華高中重視學生的學習歷程，為了能完整讓學生一次體驗過去茶農生活細節，利用暑假期間時間較為彈性，一次安排5天的走讀行程，引領學生接觸客語教習、客語明信片、日新茶園、羅庚埤踏查及新竹北埔茶經等項目，讓學生從採茶、製茶到品茶，一氣呵成，體驗完整的茶農生活。不僅了解茶葉是怎麼來的？也了解製茶的不易及辛苦。

校方安排同學到日新茶園實際體驗採茶工作，每位同學背負著傳統的竹茶簍，按照茶農的教導，以一心三葉方式一一採下茶葉，頂著炎熱的大太陽，一片一片地採集茶葉，每位同學都是汗流滿頰，體驗了採茶人的辛勞，更加珍惜茶葉得來不易。

另外，位在興隆里的羅庚埤，是早年用來灌溉當地茶園的重要水源之一，羅庚埤周邊有多座大小不一的灌溉埤塘，也是客庄中最常見、最熟悉的場景之一，現今羅庚埤仍保有灌溉茶園的重責大任，同時更是頭份市民休憩活動的重要去處，校方特別安排踏查羅庚埤，讓學生們了解頭份過往歷史演進，與先民辛苦。