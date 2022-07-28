女星柯以柔與日本料理名廚郭宗坤2018年鬧婚變，柯以柔向法院訴請離婚，官司糾纏4年7個月，柯以柔稍早宣布恢復自由之身，她曬出身分證的空白配偶欄，開心喊終於自由：「經歷4年7個月，超過1650多個日子，終於贏來全新的自己」，而柯以柔也感性對自己和前夫喊話：「祝福我自己、也祝福你 郭宗坤！」

柯以柔今（28日）下午在臉書宣布恢復自由之身，表示經歷4年7個月、超過1650個日子，「我經歷六次調解、將近20次開庭，因疫情關係、總共面對過六個法官！打了一場又一場的仗～終於等到今天」，柯以柔有感表示：「感謝司法、讓我覺得堅持是對的，讓我相信公理正義仍然存在！」

柯以柔在戶政等待辦手續時，忍不住眼眶泛淚，她以自身經驗鼓勵女性：「女人在婚姻中不一定要委屈自己，現代的女性更有權利為自己發聲」，表示雖然這一路很苦，但她都做到了。

最後，柯以柔宣布：「從今天起、我終於自由了」，她曬出身分證的空白配偶欄，並希望前夫記取法院判決結果、扛應負的責任，盼彼此能互相合作，而柯以柔也感性對自己和前夫喊話：「祝福我自己、也祝福你 郭宗坤！」而截至發稿前，郭宗坤沒有針對離婚一事發文，他僅在臉書曬出美食照，並寫下：「單純」2字。