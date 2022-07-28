每個人的性格不同，相處時不一定合適，有些人遇到個性不合的對象時，會直接表明，甚至是刻意遠離，但有的人為了避免尷尬，會選擇保持表面友好關係。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分享，就算討厭對方也不會撕破臉的4星座，除了參考星座太陽外，一定要看水星，因為水星代表與人的溝通方式。

1.雙子座

雙子座非常善於隱藏情緒，在面對別人時，通常會露出陽光的一面，而負面情緒則留給自己消化，喜惡分明的他們很怕麻煩，對於複雜的人際關係更是如此，因此若遇到討厭的人，他們也不會表現出來，依舊保持表面的和諧，或是減少與對方碰面的機會。

除非是同學或同事，平時一定會見面的關係，雙子座才會表現出極有禮貌的態度，這其實是他們的保護色，只要對方沒有踩到他們的大地雷，雙子座幾乎不會與別人交惡，而且他們具有察言觀色的能力，在處理人際關係時較理智，就算面對不討喜的人，也是有辦法應付。

2.巨蟹座

巨蟹座心思細膩，有時甚至會較悲觀，但始終相信「人性本善」，他們富有同理心，因此就算有討厭的人，也不會表現得太明顯，而是盡可能地去看對方的優點，就算已到非常厭惡的程度，他們也不會封鎖對方的臉書或IG，抱持「及所不欲，勿施於人」的態度。

巨蟹座若對對方恨之入骨，則是會選擇減少接觸機會，之後慢慢疏離，不要有太多交集，如果還見得到面，巨蟹座還是會基於做人的道理，以笑臉迎人，大多時候都不會撕破臉，即使不喜歡對方，還是會勉強自己相處。

3.水瓶座

水瓶座屬於比較有「疏離感」的星座，他們大多都專注於自己的事情上，不太理會其他人的事情，雖然他們平時看起來很客氣，但這意味對方還沒走進他們的心裡，水瓶座自然不會把心思與時間花在對方身上，對於不喜歡的人，還是會保持應有的禮貌。

水瓶座若真的痛恨一個人，他們就會直接無視對方，冷漠的態度非常明顯，若在工作上不得已有接觸，即使身處在同個空間，他們會把對方當成空氣，但不會感覺不舒服，水瓶座不會主動挑起爭端，只是無視對方罷了。

4.天秤座

天秤座很怕不好的情緒或尷尬氛圍，因此在人際關係上，他們多半都很圓融，就算對某人有意見，他們也不會擺臭臉，對天秤座而言，沒有永遠的敵人，就算有人對他們做了過分的事情，天秤座對於情感記憶力較薄弱，很有可能過幾天就忘了。

天秤座就算面對討厭的人，還是會給對方面子，以免造成氣氛尷尬，討厭對方也不會明講，但別因此誤以為他們好欺負，天秤座其實是不喜歡得罪別人，但若惹毛他們，天秤座一定會反擊，屬於「以牙還牙，以眼還眼」的類型，一旦被得罪也不會馬上爆發，而是積累在心裡一次爆發，威力通常都很猛烈。