更生少年關懷協會表示，青少年階段奠定往後的人生發展，也是最有機會改變的時期，希望社會大眾少一點偏見與歧視，多一點包容與理解，和協會一起打造更加完善的職培空間。（更生少年保護協會提供／林良齊台北傳真）

少年阿富因家庭失功能，使得他與家人一向很疏離，多數時間是與外面社會人士相處在一起的。參與陣頭表演的過程中，阿富結識了幫派組織，並有了詐欺、毀損、吸毒、販毒等犯行，歷經多次出入少年觀護所，眼見其他受刑人規劃著扭轉人生的藍圖，阿富終於決定在出所後，要追求新的方向。

阿富想要報考社工系以回頭來回饋社會的他，但除了需要重新面對升學的重重關卡，更要確保生活無虞。而要養活自己，就得找到一份穩定的工作。然而，求職並不容易，學經歷不足、工作與情緒穩定性低，加上社會大眾對他們的偏見，讓這條路波波折折。阿富來到了更生少年關懷協會輔導創立的「Dream Café未來咖啡」，在職業探索與培訓中，慢慢培養足夠的職場經驗。

更生少年關懷協會表示，未來咖啡開辦至今6年，曾服務過70位少年，當中有58位成功回歸一般職場穩定就業，9位選擇繼續升學；但未來咖啡的培訓廚房長期漏水，造成嚴重壁癌，影響建築安全，濕滑的地面又遇上設計不良的階梯，高低落差非常容易提高人員送餐跌倒的風險，狹小的辦公空間騰不出一個專屬的場合，給予專業心理諮商師與少年好好說話、梳理他們自身情緒的機會。

除外，當少年們從訓練實習生成長為正職員工，他們的薪資便無法以政府方案補助，這使得穩定支付薪資成為一大挑戰。

更生少年關懷協會因此在募資平台上發起募資，但上線13日僅募得9萬2千元支持。更生少年關懷協會主任陳彥君表示，青少年階段奠定往後的人生發展，也是最有機會改變的時期，希望社會大眾少一點偏見與歧視，多一點包容與理解，和協會一起打造更加完善的職培空間，協助更多的少年改變人生，重新回歸社會，不再落入重複犯罪的循環。捐款可洽更生少年關懷協會官網。