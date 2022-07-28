民進黨桃園市長參選人林智堅論文將由台大學倫會審查，林智堅競辦發言人黃韋鈞表示，林智堅從頭到尾都在為自己清白辯護，從未指控任何人抄襲。也呼籲學倫會回歸學術專業，公平公正審理。

黃韋鈞說，林智堅24日表明自己是發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先。28日上午也具體列舉3項論文內文事證，證明自己的論文符合寫作邏輯，沒有抄襲。黃韋鈞重申，林智堅從頭到尾都在為自己的清白辯護，說明自己的論文為原創，從未指控任何人抄襲。

黃韋鈞也表示，林智堅始終坦然面對檢視，但由於社科院院長蘇宏達「未審先判」之言論已顯示其心證早受污染，依法應迴避擔任學倫會召集人一職。無奈台大學倫會並未依《行政程序法》第三十三條要求蘇宏達迴避，未來律師團也會在收到公文後提出覆決，期盼台大學倫會能依「先程序後實體」之原則，化解外界對於學倫會之疑慮，回歸學術專業，以期進行公正、公平之審理。