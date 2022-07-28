嘉義市蘭潭增設民間社捐贈的救生圈箱。（廖素慧攝）

嘉義市蘭潭風景區風光明媚，卻屢傳溺斃意外而蒙上陰影，民間還盛傳「抓交替」靈異說，市府加強防溺措施，沿潭配置救生箱、增設紅外線警報等設施，議員也認為比照KANO園區遊客中心，建置蘭潭遊客中心來推展觀光兼顧防溺，破除汙名化。

6月間因網紅「小商人」在大雅路豎立大型爆乳正妹看板勸戒民眾勿入蘭潭當會員，用意良好，孰料反而讓消防人員疲於出勤救溺，據市消防局統計今年1至6月蘭潭救溺有10多件，其中6月就有5件，包括4件落水溺斃、1件意外死亡。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，蘭潭是嘉義市民的後花園，市府也積極推展觀光旅遊，已加強救溺措施，目前在2處溺水熱點增加裝設紅外線警報設施，去年也有民間社團捐贈22組救生圈箱，沿堤岸配置，還有從月影潭心至崇仁護校沿著環潭公路的木製護欄有破損處，汰換為金屬製，讓民眾不能輕易跨越涉水。

嘉義市衛生局長廖育瑋也指出，對蘭潭通報救溺回來的高風險個案有強化心理輔導的機制，同時在蘭潭周邊設置關懷標語、提供安心專線1925等求助資訊。

廖育瑋說，也將訓練全面性的自殺防治守門人，包括警察、消防、社政、教職人員、里長、里幹事、長照居服員及照服員、木炭及農藥販賣業者等，提升他們的敏感度，還有辦理65歲以上長者憂鬱篩檢，給予關懷或轉介。

凌子楚議員肯定市府對蘭潭加強防溺的措施，並建議紅外線警報可以多設幾處，並連線至轄區派出所，搭配警巡救溺更及時，還有爭取開闢北岸環潭自行車道及遊客中心，用政策及建設來破除民俗靈異傳聞對蘭潭的汙名化。

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