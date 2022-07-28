桃園市南區安家實物銀行搬新家至中壢區公所對面，今開幕啟用。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市南區安家實物銀行搬新家至中壢區公所對面，今正式開幕啟用，桃園市長鄭文燦當起一日友善店長，服務有需求的民眾領用生活物資，也協助裝箱準備宅配的物資。他表示，安家實物銀行採點數制，讓有需求的家庭可獲所需物資，盼提供及時協助。

桃市府在南北區各設1間安家實物銀行總行，分別委託中華基督教救助協會及中華安得烈慈善協會辦理，另設置23間分行，提供日用品、食物與生鮮水果等物資，不定期也接收來自民間企業、團體或個人捐贈的物資，定期分配到各分行。

鄭文燦表示，安家實物銀行物資領取採點數制，有需求的家庭可透過點數獲得所需物資，若家庭成員較多或有特殊情形，將適時增加點數，提供及時協助。

社會局說明，南區安家實物銀行服務範圍包含中壢、平鎮、楊梅、龍潭、新屋與觀音等6區，除透過分行發送物資外，各分行也會經由社工轉介，評估長期有物資需求的家戶年齡、健康狀況與人口，每月採客製化宅配物資，讓疫情期間隔離或確診無法出門的弱勢家戶也能獲得幫助。

鄭文燦也提到，安家實物銀行與市內量販店、大賣場合作，將即期食品送至實物銀行保存，再提供給有需求的民眾，並結合258間愛心餐飲業者、1530間超商或賣場，讓弱勢家庭可透過愛心餐食券或實物代券等方式獲得食物和物資，今年1至6月總計已發放2392張愛心餐食券及2727張實物代券。