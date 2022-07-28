交通部今日宣布，蘇花改預計8月開放250C.C.以上大型重型機車通行，另外公路總局也已向交通部提報下階段試辦50C.C.以上普通重型機車通行蘇花改4方案，初步傾向開放和中到和仁路段路肩，目標9月開始試辦。

交通部路政司長林福山表示，250 C.C.以上大型重型機車（黃牌和紅牌）自去年9月30日試辦通行蘇花改，經過6個月試辦後，根據行車秩序、行為指標、環境指標和安全指標的檢核成果，初步結論顯示蘇花改開放大型重機「沒有明顯行車安全疑慮」，大型重機行駛蘇花改也納入公路總局例行性防災應變演練情境，6個月試辦評估結果建議可以正式開放大型重機行駛，公路總局已函報到交通部，交通部正依照程序簽辦，後續會由公總確認正式通行細項，預計8月正式開放通車應該沒問題。

至於蘇花改普通重型機車（白牌）部分，公路總局也函報試辦策略意見到交通部，目前公路總局的策略規劃分四方案，蘇花改隧道群裡面車道配置單一車道加上緊急車道，四方案分成兩類，一個是維持現行車道配置，包括開放主線路段供普通重型機車，單一車道混合車流試辦，第二是開放路肩緊急空間供普通重型機車通行。另一類是調整現行車道配置，將現行車道加上緊急空間變更為一快車道一機車道，或變更為一快車道和一混合車道，但公路總局評估因涉及環境變更和原來設計，建議開放路肩通行普通重型機車是比較容易控管的方案。

試辦的區間方面，冷水隧道本來就有設計機車通行，林福山表示，公路總局希望往北延伸，目前規劃以和中到和仁路段作為第一階段試辦普通重型機車通行範圍，開放路肩供普通重型機車通行，以上是公總建議方案。交通部會盡快邀公總討論、確認細節，不管是試辦或正式開放，都是以安全為前提，確認相關風險在可控情況下。林福山指出，蘇花改試辦普通重型機車通行，由於和中到和仁也是新增路段，需要一點時間確認相關試辦策略和方案，9月試辦是目標時程。