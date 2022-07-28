1名黃姓男子109年4月遭堂姪曹男的飼養的彼特犬咬傷，導致小腿多處傷口併發蜂窩性組織炎，還因此失眠，黃男怒要求曹男賠償57萬2110元。士林地院審理後認定，曹男確實因為過失未看管好自家的狗，導致黃男受傷，判曹男應賠償30萬元精神撫慰金，及7萬2110元的醫療費，又依2項過失傷害罪，處曹男拘役80日。

據判決書指出，北市1名黃姓男子於109年4月時，行經對面姪子曹男車庫時，遭曹男飼養在車庫前鐵桿上的比特犬咬傷左小腿，致黃男左小腿罹患蜂窩性組織炎，經診斷，又發現黃男左側深部腓神經損傷。黃男怒控被狗咬後，心理受極大傷害，睡不好也常作惡夢被惡犬追咬，導致他罹患焦慮之適應疾患及失眠，故要求曹男賠償57萬2110元。

曹男辯稱，黃男無法證明他是遭自家的狗咬傷，且黃男的蜂窩性組織炎有可能和他本身罹患糖尿病有關，又黃男被咬的當下，並未立即將傷口縫合，才會惡化為蜂窩性組織炎，曹男認為，黃男要求得精神撫慰金太高，懷疑他有另請領醫療保險理賠，故不應該要求賠償。

士林地院法官根據社區連署書、病歷證明等認定，曹男飼養有攻擊性犬隻，卻未採取有效防護措施，導致狗咬傷黃男，且黃男已是71歲老翁，並非身強力壯之年輕人，傷勢復原緩慢，黃男又因此事故，造成失眠、焦慮、噩夢等情形，故判曹男賠償30萬元精神撫慰金，及7萬2110元的醫療費，共37萬2110元，可上訴。

刑事部分法官依2項過失傷害罪，處曹男拘役80日，易科罰金8萬元；案經上訴後遭高院駁回，維持原判決。