2022亞洲生技大展今日開幕，東生華(8432)建構創新醫療產品組合，在慢性病用藥及精準醫療領域雙軌並進策略下，提供全人類醫療前期、中期、後期更全面的健康服務！

東生華的近期表現相當傑出，除了本月報捷勝訴兩大原廠專利訴訟案的新複方新藥Cretrol，將成為市場上Statin類的複合型降血脂藥品指標，帶給病人更好的服藥順從性，以有效控制高血脂狀況以外；T20生物相似藥，也將於年底送查驗登記，預估後年上市。

東生華目前引進的攝護腺癌風險基因檢測，於林口長庚醫院持續進行收案中，現階段攝護腺癌的臨床困境主要在於早期篩檢，由於缺乏明顯症狀，所以臨床上病人很難有自覺的檢查，加上現有篩檢工具限制，也是攝護腺癌無法早期發現的困境，本次引進此項檢測將有助於攝護腺癌早期篩檢率的提升。

東生華建構產品組合以慢性病心絞痛、高血壓、高血脂、腸胃、免疫等用藥，癌症早篩、診斷及選藥與監控為主，同時建立市場差異化，透過專案立項與管理、CDMO、策略法規及臨床試驗、開發創新特殊醫療技術與劑型來執行；策略聯盟開發以早期授權、通路合作與區域擴張來拓展市場，開創企業價值。