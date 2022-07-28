第6屆U12世界盃棒球錦標賽明天起於台南市亞太國際棒球訓練中心登場。(曹婷婷攝)

第6屆U12世界盃棒球錦標賽明天起於台南市亞太國際棒球訓練中心登場，市長黃偉哲與中華隊小將合影。(曹婷婷攝)

第6屆U12世界盃棒球錦標賽明天起於台南亞太國際棒球訓練中心登場，中華棒球協會理事長辜仲諒今南下與台南市長黃偉哲等人一起為賽事揭開序幕。被問到富邦悍將外野手林哲瑄確定開刀，辜說，打棒球輸贏是一回事，球員安全更重要，希望不要再發生球場的疏忽了，也希望林哲瑄一切順利。

U12世界盃明天起將展開為期10天、50場賽事，黃偉哲今天下午與世界棒壘球總會執行長Michael Schmidt、中華棒球協會理事長辜仲諒等人一起舉行賽前記者會。

由於近來新竹球場重建後未完成驗收就啟用，球場安全成為焦點，辜仲諒說，台南舉辦球賽有經驗，他也對台南的棒球場地有信心，「比賽歸比賽，孩子們都要安全，對家長才有交代。」

黃偉哲致詞歡迎來自世界11支國家代表隊來到台南比賽，他也強調，辦好比賽是市府的責任，記者會後，他還將特地巡視場地一遍，確保場地安全及球場全面優化，提供選手們享有優質的比賽。

辜仲諒說，看到台南市府與黃偉哲對棒球熱情，相當期待為期10天的賽事，也期待選手們有好的表現。他提到，由於天氣相當炎熱，選手們最大挑戰不只是比賽，他也很擔心小選手們中暑，希望領隊把選手顧好，確保孩子們不要受傷。