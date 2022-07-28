美推動在日本部署中導 陸國防部：一定堅決反制 16:362022/07/28 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為中共航空母艦遼寧號與其護衛艦隻。（中新社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於美國在日本西南諸島部署中程彈道導彈部隊議題，中國國防部發言人吳謙今回應，美國推動在日本部署中導是一個危險的動向，將嚴重威脅地區國家的安全，嚴重破壞地區和平穩定。如付諸實施，中方必將予以堅決反制，美日對此不應抱有任何幻想。 中駐美大使秦剛：若試圖把台灣分裂出去 軍隊必將採堅決措施 賴清德：堅守憲政體制 不會挑釁中國 中概股審計 美主張參閱權限不受限制 #美國 #大陸 #日本 #中導 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國防部：中國在南海挑釁恐爆發衝突 04:102022/07/28 焦點新聞 龍華科大＆臺科大推動EMI策略聯盟 培育技職雙語人才 15:052022/07/28 新消息 美國房市爆冷！經濟學家預言：房價崩跌將至 06:302022/07/28 財經 美國基建大時代 臺美合作新開端 04:102022/07/28 產業特刊 《金融股》都更危老華南隊 推動首宗工業區都更新案 08:592022/07/28 財經 台積電美國5奈米廠上樑 目標2024年月產2萬片 14:162022/07/28 財經 《金融》Q3轉向價值投資 掌握PRICE五大面向 14:012022/07/28 財經 《國際經濟》沉睡的巨人清醒 美參院通過晶片法 10:092022/07/28 財經 歐盟認命跟著美國走 04:102022/07/28 時論廣場 裴洛西訪台 誰是最大輸家 04:102022/07/28 時論廣場 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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