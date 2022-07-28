對於美國在日本西南諸島部署中程彈道導彈部隊議題，中國國防部發言人吳謙今回應，美國推動在日本部署中導是一個危險的動向，將嚴重威脅地區國家的安全，嚴重破壞地區和平穩定。如付諸實施，中方必將予以堅決反制，美日對此不應抱有任何幻想。