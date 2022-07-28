炎夏高溫，民眾更傾向在辦公室久坐工作，減少起身運動次數，但醫師提醒，久坐不動除了肥胖外，也會減少肌力、不利下半身血液流回心臟與肺臟，引發致死率高的急性肺栓塞，民眾即使工作，也要記得起身運動、活動小腿肌肉，並可透過適時喝水、如廁來增加走動頻率，以防突然其來的急性肺栓塞奪命。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風表示，天氣炎熱，民眾在辦公室內工作，若減少起身活動次數，會減少肌肉量及肌耐力，然而，人體下半身血液要透過小腿等肌肉動作，讓末梢血液能流回心臟與肺臟，若此動作無法完成，會產生靜脈血栓、血塊，在其流向肺臟過程中，阻塞肺動脈，導致急性肺栓塞，亦即急性肺動脈栓塞，出現呼吸困難、低血氧、心臟衰竭、休克，甚至猝死。

洪惠風表示，急性肺栓塞的危險族群包括肥胖、久坐不動、年長者、長期服用女性荷爾蒙（如避孕藥）的婦女、惡性腫瘤患者等，女性發生率高於男性。此病的致死率依其嚴重程度，最高可達24.5%。

近來天氣炎熱，洪惠風提醒，民眾在繁忙工作情況下，容易忘記起身走動，導致下肢深層靜脈血栓，引發急性肺栓塞，「所以，即使再忙也要記得起身走動，另可多喝水、進而增加上廁所頻率，以防肺栓塞發生，「滾石不生苔，多活動血管不阻塞！」