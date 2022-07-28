日月光投控（3711）28日舉行法人說明會，第二季集團合併營收1604.39億元，稅後淨利159.88億元，同創歷史次高，每股淨利3.69元優於預期。日月光投控營運長吳田玉表示，在多元化的客戶組合及製造靈活性之下，下半年表現依然穩固，合併營收將逐季成長。

日月光投控第二季封測事業合併營收季增13.1％達949.98億元，較去年同期成長20.3％，創下歷史新高，毛利率季增1.7個百分點達29.2％，較去年同期提升3.6個百分點，封測事業營業淨利季增28.4％達179.95億元，較去年同期成長52.2％，改寫季度新高紀錄。

加入EMS電子代工事業的第二季集團合併營收季增11.1％達1604.39億元，較去年同期成長26.4％，平均毛利率季增1.7個百分點達21.4％，較去年同期提升1.9個百分點，營業利益季增27.9％達206.06億元，較去年同期成長56.4％，歸屬母公司稅後淨利季增23.9％達159.88億元，較去年同期成長54.7％，每股淨利3.69元。

日月光投控上半年集團合併營收3,048.30億元，較去年同期成長23.7％，為歷年同期新高，平均毛利率年增1.7個百分點達20.6％，營業利益年增52.5％達367.19億元，歸屬母公司稅後淨利288.95億元，較去年同期成長53.6％，每股淨利6.71元。