爸爸們若投資理財，逾七成都會買股票，據中信銀行針對800位25歲到55歲財管爸爸客戶的調查，僅4％受訪者沒有理財規劃，72％都有投資股票，而爸爸投資遇到的前三大困難，一是沒時間好好研究；二是不熟悉市場趨勢，無法掌握最佳進出場時機； 三是擔心市場波動太大，出現難以承受的損失。

父親節將至，扛起家庭經濟重擔的爸爸們，除了辛苦工作賺錢外，大部分都會進行投資理財，最大目的就是「累積財富」，其次是「退休規劃」，再來是家庭責任及準備子女教育金。

據中信銀邀請其800位25到55歲的男性財管客戶進行調查顯示，有進行投資規劃者大多是複合式理財，即有多種投資工具，其中72％有買股票，67％有新台幣存款，54％是買基金或ETF，52％有投保傳統型保單，52％有外幣存款，五成以上受訪爸爸，多少都有這五種工具其中幾項，至於投資型保單則有35％受訪者有投保，29％有投資不動產，9％是交給智能理財。

僅28％受訪爸爸覺得現在沒有投資理財的困難或阻礙，其餘72％或多或少都覺得投資道路上有些障礙。

爸爸們理財遇到的諸多困難中，前三大問題是，一是時間太零碎，無法好好研究或了解投資市場及工具，占36％；二是不熟悉市場趨勢，擔心無法掌握最佳進場或出場時機，亦有34％；三是擔心市場波動，造成難以承受的損失，占33％，因為可以複選，因此可投資金額較小，可選擇也較少，亦占28％，排名爸爸們的第四大投資阻礙；第五則是太多理財工具不知哪種適合自己，占20％，想理財但不知如何開始的也有12％。

在保險規劃上，只有5％的爸爸完全沒有投保，七成以上爸爸都有醫療險及人壽保險，意外險及癌險亦有逾六成以上爸爸有投保，失能長照險則為33％，投資型保單是35％。有51％的受訪爸爸有利用線上投資工具，且有20％的爸爸已用過線上理財健檢，檢視自己的投資缺口，也有14％用過線上投保。

至於新興金融商品投資上，71％的受訪爸爸都沒有踫，19％說明投資ESG永續概念股，10％有買虛擬貨幣，6％則有交易NFT（非同質化代幣）；有77％的受訪爸爸說會考慮投資企業的永續發展作為及策略，但32％會影響投資，45％關心但不影響投資決策，完全不考慮者占22％。

中信銀建議，中信銀行建議若擔心市場波動，可以選擇基金、ETF等商品；若投資人擔心自己無法掌握進退場時機，則可運用AI機器人投資平臺，交給機器人定期檢視持有部位，並提供進出場時機，客戶也有主導權，自行決定是否調整投資部位，時間太過零碎的爸爸則可用線上理財健檢，先找出缺口。