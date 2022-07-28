瑞昱(2379)今(28)日舉辦法人說明會，第二季營收再創歷史新高，但獲利、毛利率均受到NB/PC市場疲軟、通膨等負面衝擊，單季每股賺9.12元，毛利率落在50.2%。瑞昱網通市場需求仍相當強勁，但有鑑於客戶端庫存調節、供應端供給、價格不確定性等關係下，「庫存短期不會看到顯著下降」!

瑞昱第二季營收為304.99億元，季增加2.5%、年增加18%，再創歷史新高；單季淨利為46.77億元，季減少9.8%、年增加8.7%，單季每股淨利為9.12元，單季毛利率為50.2%，相較第一季減少2個百分點、相較去年同期減少0.2個百分點；營業利益率為15.1%，相較第一季減少2.7個百分點、相較去年同期減少1.5個百分點。

發言人黃依瑋表示，瑞昱第二季營收創高動能主要來自網通市場，以抵銷消費性以及PC市場的疲弱，看好網通的動能將持續持續下去。

黃依瑋表示，瑞昱第二季毛利率衰退主因為反映成本增加效應，預計短期內將持續，惟瑞昱具有客戶分散、產品多元的優勢，毛利率在面對下游漲價壓力依舊存在，加上通膨打壓市場購買力，確實有帶動基本規格的產品需求提升，也間接影響到瑞昱毛利率，但有信心長期毛利率可以維持比先前缺貨前更高的水位。

近期市場對於半導體最關心的莫過於庫存水位，瑞昱第二季庫存週轉天數120天，相較第一季的114天增加6天，黃依瑋表示，瑞昱配合客戶端庫存調節、供應端供給、價格不確定性，以及對2023年會持續成長的對備貨反映，故預計「庫存短期不會看到顯著下降」，但有相當信心庫存會逐漸消化，定義為有效庫存，不用過分擔心，2023年會回看到逐步下降。根據觀察，目前大客戶端庫存有在降低，但庫存調節在下半會持續下去，而目前ODM、代理商的庫存仍在上升，尤其是PC、消費性產品，網通目前較無庫存問題。