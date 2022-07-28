歐股周四早盤續創近七周新高。一系列企業財報優異表現包括殼牌，推升了買盤；而市場對於聯準會升息速度的擔憂，亦有所緩解。
聯準會如同外界預期，升息3碼，並重申控制通膨的優先性，但沒有對下一次升息的規模提出指引，僅表示，「在某個時間點」將適度的放慢。
周四泛歐Stoxx 600指數早市上漲2.19點或0.51%，為430.31點，持續在近七周高點。投資人今年以來一直壟罩在通膨陰影下，擔心主要央行的激進升息，將會傷害到經濟。
歐洲正進入密集財報季。義大利股市上漲1.0%；汽車製造商Stellantis漲3.7%，意法半導體也因樂觀業績而上漲2.7%。
施耐德電機(Schneider Electric)大漲4.6%，為歐股基準指數提供最大的上漲助力。殼牌也因上季業績再創新紀錄，股價上漲0.9%。
西班牙股市下跌；歐元區第二大銀行Santander銀行未能達成財測目標，股價下跌，拖累大盤。
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