MetaAge邁達特(6112)(更名前：聚碩)繼先前取得Amazon Web Services(AWS)的AWS Well-Architected、AWS Advanced夥伴資格後，再取得AWS Managed Service Provider(MSP)託管服務供應商資格，可為用戶提供AWS代管服務和多樣化的解決方案。

MetaAge邁達特董事長李昌鴻表示，取得原廠認證AWS MSP資格，需經由廣泛且獨立的稽核審查，確認業務運作狀態和技術能力均達到AWS要求高標準。邁達特的AWS MSP團隊提供專業的AWS雲端顧問諮詢和雲端託管監控服務，團隊成員均具備深厚的雲地整合能力，除了可協助用戶排除跨雲的重重阻礙，更可滿足用戶的多構面需求。

國際研調機構Mordor Intelligence報告指出，全球混合雲相關市場有望在2026年上看1,450億美元；IDC報告則指出，亞太區已有79%受訪企業表示採用混合雲或多雲架構，在在顯示混合雲和多雲是當今最具主導性的企業IT營運戰略。針對日益強勁的混合雲和多雲市場，MetaAge邁達特可為用戶導入與AWS雲服務高度整合的混合應用方案，如Cisco、VMware、Red Hat、Check Point、Dell Technologies、IBM等邁達特旗下代理的大廠產品和服務，均可與AWS串接，構築一站式混合雲整合解決方案，應用領域涵蓋運算、網路、儲存、資料庫、備份備援、協同作業、AI資料分析、資安和現代應用程式等。

針對AWS雲服務和ISV的應用整合方案，MetaAge邁達特則推出以產業應用為立基的「雲市集」。邁達特雲市集可滿足不同領域中的數位轉型需求，涵蓋製造、零售、教育、人資等領域。其中，「人資數位轉型方案」聚焦「選、用、育、留」四大面向，提供AI選才和離職預測等功能，輔以隨開即用的AWS雲端服務，可使企業迅速完成導入。

本次取得AWS MSP認證，可全面為客戶提供IaaS、PaaS、SaaS部署、代管維運、應用軟體開發、API整合、雲端遷移、全託管等專業加值服務。展望下半年，李昌鴻表示，邁達特AWS架構師團隊和維運團隊，將持續深耕AWS的跨雲和跨地應用，使企業用戶加速獲取雲端服務帶來的營運優勢，為企業及潛在客戶提供最新銳的雲端應用和IT智能化方案。