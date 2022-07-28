瑞昱(2379)今(28)日舉辦法人說明會，發言人黃依瑋表示，客戶端調節庫存在第三季持續下去，但瑞昱看好網通產品將扮演主要成長動能，對下半年仍然維持謹慎正向，看好整體下半年表現將優於上半年，不僅如此，2023年仍維持成長趨勢。

黃依瑋表示，目前瑞昱PC非PC產品比重維持在35:65，預計今年PC整體市場會衰退10%，明年有機會持平或小幅衰退。以各產品線來看，乙太網路第二季受到PC/NB疲弱，故單口乙太網路銷售往下，但長期在升級潮支撐下，依舊看好會往上成長。交換器領域，第二季仍舊強勁成長，短期沒有看到減緩趨勢，動能是來自全球非特定國家或市場，尤其是管理型交換器，故成長性還是很強。WiFi部分，第二季無線WiFi 5和WiFi 6都非常強勁，WiFi 6今年滲透率會到50~60%，路由器應用也會有50%的滲透率，且發現因消費減緩，也反倒帶動WiFi 5，預計未來一段時間WiFi 4、WiFi 5、WiFi 6會共存，WiFi產品下半年表現有機會優於上半年。另外，大陸標案上，也看好下半年比上半年強勁，有機會維持2021年水準。

黃依瑋認為，在大陸先前清零政策、烏俄戰爭、通膨壓力下，確實衝擊消費性、PC產品需求都明顯下滑，加上客戶端持續調節庫存，該狀況會在第三季持續下去。

黃依瑋坦言，受到全球通膨、採購率下降，客戶端改變對庫存策略，以及整體經濟轉弱導致產品組合的變化，加上持續性的市場競爭，第二季所面臨得挑戰會持續到第三季，但瑞昱看好網通產品將扮演主要成長動能，對下半年仍然維持謹慎正向，看好整體下半年表現將優於上半年。展望2023年，預估仍然會維持成長趨勢，主要還是看好網通相關需求、規格提升等會一直延續，還有各產品線都有新產品加入貢獻。