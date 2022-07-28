日月光投控(3711)周四召開線上法說會，發布111年度第二季獲利報告，日月光投控111年第二季未經查核之合併營業收入為新台幣1604.39億元，季增11%、年增26%。與擬制性基礎*比較，111年第二季合併營業收入年增33%。單季毛利率、營益率齊步創高，單季EPS達3.69元，也寫下歷史次高，僅次於去年第四季7.22元。

日月光投控111年第二季未經查核之合併營業收入為新台幣1604.39億元，季增11%、年增26%，與擬制性基礎*比較，111年第二季合併營業收入年增33%。營業毛利343.88億元，季增21%、年增39%，與擬制性基礎*比較，單季營業毛利年增47%。毛利率21.4%，季增1.7個百分點、年增1.9個百分點，與擬制性基礎*比較，年增2個百分點。營業淨利206.06億元，季增28%、年增56%，與擬制性基礎*比較，年增66%。營業淨利率12.8%，季增1.6個百分點、年增2.4個百分點，與擬制性基礎*比較，年增2.5個百分點。稅前淨利211.36億元，季增27%、年增58%，與擬制性基礎*比較，年增70%。歸屬於母公司業主之淨利159.88億元，季增24%、年增55%，與擬制性基礎*比較，年增68%。基本每股盈餘3.69元，季增23%、年增54%，與擬制性基礎*比較，年增67%。

日月光投控111年第二季未經查核之半導體封裝測試營業收入為949.98億元，季增13%、年增20%，與擬制性基礎*比較，年增31%。營業毛利277.68億元，季增20%、年增37%，與擬制性基礎*比較，年增47%。毛利率29.2%，季增1.7個百分點、年增3.6個百分點，與擬制性基礎*比較，年增3.3%。營業淨利179.95億元，季增28%、年增52%，與擬制性基礎*比較，年增63%。營業淨利率18.9%，季增2.2個百分點、年增3.9個百分點，與擬制性基礎*比較，年增3.7%。

以應用觀察日月光投控第二季封測業務，通訊占52%，汽車、消費性電子及其他占32%，電腦16%。占比差異不大。

日月光投控111年第二季未經查核之電子代工服務業務，營業收入淨額662.18億元，季增8%、年增35%；營業毛利66.50億元，季增24%、年增49%；毛利率10.0%，季增1.2個百分點、年增0.9個百分點；營業淨利26.67億元，季增21%、年增110%；營業淨利率4.0%，季增0.4個百分點、年增1.4個百分點。

電子代工應用方面，通訊占比降至35%、消費性電子降至28%，工業用升至15%、電腦升至13%、汽車電子升至8%、其他降至1%。

日月光第二季機器設備資本支出5.15億美元、EBITDA(稅前息前折舊攤銷前的獲利)為12.03億美元。