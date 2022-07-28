台灣房屋林口第三店面開幕 看準生活機能鎖定外移客

台灣房屋服務房仲於林口再展店，林口三井扶輪加盟店盛大開幕。看重林口潛力，覺察周遭娛樂、媒體、商業與科技的昇華，預判就業人口發展，加上北市房價伴隨原料波動不斷膨脹，逐使年輕首購族轉向林口甜蜜房價等要素，最終讓台灣房屋狙擊商機，在履行社會公益的同時大膽擴增版圖。

台灣房屋服務房仲於林口再展店，林口三井扶輪加盟店盛大開幕。

林口三井扶輪加盟店於7月25日如火如荼開幕，是店東周起帆繼林口三井捷運旗艦店與林口A9環球店後的新店面，回首2010年開始加盟的初心，總裁彭培業始終重視員工訓練，此次擴展店面旨在串聯建設與銷售資源，並利用更縝密的網路服務達到更高格局，相信能讓店東沒有後顧之憂，完整衝刺事業。

總裁彭培業表示，國內的房地產受政策性影響，原物料上漲導致停滯性成交，此時因應台北房價外溢效應，林口成為一個移居的首選城市。根據統計，林口從90年代到110年的居住人口增加三倍以上，親民的房價、生活機能與工作機會提升成主因。主力產品為2-4房，成交落在30-45萬，多為自住客。

總裁彭培業表示，此時因應台北房價外溢效應，林口成為一個移居的首選城市。(圖/截取自youtube)

深耕林口12年的店東周起帆表示，新店面落腳正好是林口的市中心，剛好位於2024年預計完工的Outlet地區，且鄰近國賓影城、家樂福、扶輪公園、A9林口捷運站、長庚醫院。最後加上三立影城、東森國際、台灣三井不動產投資的「林口媒體園區」，在生活機能暢旺同時，也將催化林口欣欣向榮。

深耕林口12年的店東周起帆表示，新店面落腳正好是林口的市中心，剛好位於2024年預計完工的Outlet。(圖/截取自youtube)

台灣房屋總裁洪培業擁有重視員工教育訓練的執著，讓精準的觀念提高成交量，近年還跨足領域，成立家睦建設、家心建設等一條龍服務，除了在商場上保持顛峰，更投身地方慈善事務，認養新北的海灘淨灘，展現永續發展的理念。目前台灣房屋積極複製成功模式，歡迎更多新血加入，想讓更多員工拓展新店的豪舉令人期待。