新竹市28日新增580例確診個案，今年以來累積8萬4079例，居家照護者為3685人，居家隔離為1094人。

市府衛生局指出，竹市體育館施打站（公園路295號）提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗隨到隨打至本周五（29日）即截止，服務時間為8點至11點、14點至17點，請家長攜帶健保卡、兒童手冊，把握機會儘速前往施打。

家長們亦可選擇於本市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所開診時段接種，建議嬰幼兒應完整接種基礎劑疫苗，以降低中重症風險及MIS-C的發生機率。

衛生局也提醒家長，MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生年齡落在0-19歲間，其中以6-12歲年齡層居多，發生時間約在康復後2到6週間，兒童若在前述期間內出現持續發燒且合併腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等症狀，請立即就醫評估。