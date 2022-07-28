現年42歲的女星吳怡霈過去曾是新聞記者及體育主播，憑著甜美臉蛋與清新氣質獲得觀眾矚目，後來轉戰演藝圈後表現更是亮眼，加上凍齡的外貌，讓她人氣持續攀升。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日外出吃飯碰到一對情侶吵架，勾起她過去與前任在大吵後淋雨的回憶，幽默直呼像八點檔。

吳怡霈近日在facebook透露自己去吃拉麵，沒想到拉麵店有一對情侶吵起來，女生淚灑現場，男生則默默地吃著麵，讓吳怡霈表示：「好想過去拍拍她的肩膀說，在乎他面前那碗麵，比在乎妳的眼淚還要多的男人，不值得為他哭。」她接著透露自己上次吵架吵到哭還是在大學的時候，當時下著滂沱大雨，兩人吵架後，男友直接丟下她轉身走人，讓吳怡霈在雨中哭得超大聲，哭到喉嚨都沙啞了，那時候一個阿伯看不下去，撐著傘過來對她說：「妹妹，他聽不到啦，妳不要哭了趕快回家」，阿伯還很好心的把傘給吳怡霈。

由於她全身被雨淋濕，模樣非常狼狽，都這樣了她還記得不能弄髒跟爸爸借來的車子，專程到便利商店買毛巾和雨衣，最後穿著雨衣一邊哭一邊開回家。有了這次的感情經驗，吳怡霈有感而發：「對，我的故事就這麼蠢，現在回想會笑出來。所以，無論妳現在正遭遇著什麼樣糟糕的戀情，要相信，一切終究會過去，妳值得更好的。」