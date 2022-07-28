1名網友日前得知哥哥的女友意外懷孕，哥哥要奉子成婚，但哥哥竟開口向他借30萬「籌辦婚禮」，他拒絕對方說「你現在借錢結婚，未來孩子的費用是不是都要找家人借」，但哥哥仍不死心，希望他幫忙；文章曝光其他網友留言說「可以請他去參加聯合婚禮」、「登記結婚只要200元解決」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他的哥哥最近「奉子成婚」，哥哥的女友意外懷孕，哥哥因此向他開口借30萬湊辦婚禮的費用，他一口回絕對方，稱為什麼結婚要花這麼多錢，婚禮也沒有一定要辦，他對哥哥說「你現在借錢結婚，未來孩子的費用是不是都要找家人借」。

網友得知哥哥的女友意外懷孕，哥哥奉子成婚，竟開口向他借30萬「籌辦婚禮」，他拒絕對方，但哥哥仍不死心，希望他幫忙。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說哥哥之後仍不斷打電話請求他借錢，讓他相當困擾，他認為哥哥不應該只是因為女方1個交代，就把其它家人拖下水，發文怒問「借錢結婚不覺得很丟臉嗎？」有其他網友則留言說「30萬應該可以信貸，請他找銀行！結婚還借錢，以後小孩出生花更多錢好嗎？」

還有網友說「借一點點，不用借到30，跟他說真的沒錢了，最多只能借這樣」、「可以請他去參加聯合婚禮，不用花錢，又可有一個美好的回憶，又能收到更多的祝福」、「如果要借，就要有那筆錢拿不回來的打算！千萬別被親情勒索了」、「難道沒錢就無法結婚嗎，登記結婚只要200元解決」。